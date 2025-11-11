京都の百貨店「藤井大丸」本館建替え・全面改装 来年5月から一時休業、2030年度再開業へ 期間中について説明
京都の百貨店「藤井大丸」は10日、公式サイトを通じ、「藤井大丸の今後の事業展開と百貨店本館建替えについて」発表した。
【画像】大丸梅田店→「ルクア サウス」への継続出店一覧
「株式会社藤井大丸（本社：京都市下京区）の運営する藤井大丸百貨店は、2026年5月6日（水・振休）をもって全面改装のため本館での営業を一時休業させていただくとともに、近隣の京都市街地を拠点に面での事業展開を行っていくこととしましたので、お知らせいたします」と伝えた。
藤井大丸は、明治3（1870）年創業。河原町で長く愛されてきた。
「今回の建替えは、建物・設備の老朽化に伴う改修工事と、京都の皆様、京都を訪れる皆様に、より良い価値、体験をご提供できるよう、大規模な改装工事を行うためでございます。2030年度中の再オープンを目指し、より魅力的な京都のランドマークへと生まれ変わるべく、準備を進めてまいります」と説明。
「また、2026年の本館全面改装工事着手を機に、京都の皆様と京都を訪れる国内外の皆様が共に過ごせる価値ある四条界隈エリアとなるよう“周辺エリアを活用した街づくり”を進め、地域と共に深化する藤井大丸を目指します」とし、「本館改装工事期間中は全てのお客様、関係者様にご不便とご苦労をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。再オープンや街づくりの概要は、詳細が決まり次第、随時ご案内させていただきます」と呼びかけた。
【画像】大丸梅田店→「ルクア サウス」への継続出店一覧
「株式会社藤井大丸（本社：京都市下京区）の運営する藤井大丸百貨店は、2026年5月6日（水・振休）をもって全面改装のため本館での営業を一時休業させていただくとともに、近隣の京都市街地を拠点に面での事業展開を行っていくこととしましたので、お知らせいたします」と伝えた。
藤井大丸は、明治3（1870）年創業。河原町で長く愛されてきた。
「また、2026年の本館全面改装工事着手を機に、京都の皆様と京都を訪れる国内外の皆様が共に過ごせる価値ある四条界隈エリアとなるよう“周辺エリアを活用した街づくり”を進め、地域と共に深化する藤井大丸を目指します」とし、「本館改装工事期間中は全てのお客様、関係者様にご不便とご苦労をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。再オープンや街づくりの概要は、詳細が決まり次第、随時ご案内させていただきます」と呼びかけた。