足の治療や運動機能の補助を目的とした靴を展開するシューズブランド「WEARING ON(ウェアリングオン)」が、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」との新作コラボスニーカーを発売した。【写真】スヌーピーの型押しデザインがかわいい「WEARING ON」の新作スニーカーを見る「WEARING ON」が「PEANUTS」と新作のコラボスニーカーを発売「WEARING ON」は、“足の健康と快適さ”をテーマに、日本人の身体や足の症状に寄