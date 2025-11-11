ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤Èº§Ìó¤Î¸µÇµÌÚºä46¡¦Ç½Ûê°¦Ì¤¡¡£´Ç¯È¾¸òºÝ¤Ç¥«¥Þ¤µ¤ì¤¿à¸Èá»°ÅÄ´²»Ò¤Î¡ÖÁ°ÅÄÆØ»Ò¥Í¥¿¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ê£²£¹¡Ë¤È¡¢¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Ç½÷Í¥¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¡Ê¤Î¤¦¤¸¤ç¤¦¡¦¤¢¤ß¡á£³£±¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢º§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢¶¶Ç·½õ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÎÉ¤¤»×¤¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄó¶¡¤Ç¤¤ëÃË¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç½Ûê¤â¡Ö¶¶Ç·½õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¶¶Ç·½õ¤Ï¡¢Éã¤¬²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¼Ç´å¡¢Êì¤¬½÷Í¥¤Î»°ÅÄ´²»Ò¤ÎÄ¹ÃË¡£¡Ö²ÎÉñ´ì³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡×¤È¤·¤Æ¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤À¡£°ìÊý¡¢Ç½Ûê¤Ï¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÇµÌÚºä£´£¶¡×¤Î£±´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¡££²£°£±£¸Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¸å¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£±Ç¯¡¢£²¿Í¤¬É×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ý¡¼¤Î°ìÂ²¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òºÝ³«»Ï¡£Æ±Ç¯¤Ë½µ´©»ï¤ÇÇ®°¦¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢¸òºÝ´ü´Ö¤ÏÌó£´Ç¯È¾¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÉ×ÉØÌò¤È¤·¤Æ·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤«¤éÇ½Ûê¤µ¤ó¤ÏÇ¯²¼¤Î¶¶Ç·½õ¤µ¤ó¤òËÜÌ¾¤Î¹ñÀ¸¡Ê¤¯¤Ë¤ª¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ø¤¯¤Ë¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¶¶Ç·½õ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇµÌÚºä£´£¶½Ð¿È¤ÎÇ½Ûê¤µ¤ó¤È¤ÎµÞÀÜ¶á¤â¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£´Ç¯È¾¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æº§Ìó¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç½Ûê¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔ°Â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¦¥½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÌµÍý¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¶¶Ç·½õ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤ÆÇµÌÚºä£´£¶¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Á£Ë£Â£´£¸¤Îà¥¬¥Á¥ª¥¿¥¯á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡Íü±à´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¶¶Ç·½õ¤µ¤ó¤Ï¹â¹»¤Þ¤Ç£Á£Ë£Â¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥ª¥¿¥¯¤Ç¡¢°®¼ê²ñ¤ä·à¾ì¤Ë²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤Ë£Ã£Ä¤òÇÛ¤Ã¤¿¤ê¡¢£Í£Ö¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢ÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿ä¤·¥á¥óá¤ÏÁ°ÅÄÆØ»Ò¤È²£»³Í³°Í¤Ç¤¹¡£¼Â²È¤ÎÉô²°¤Ïº£¤â£Ã£Ä¤ä¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤ê¡¢¤½¤ì¤òÌÜ·â¤·¤¿Ç½Ûê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¸÷·Ê¤Ë¡Ø»ä¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ù¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤µ¤Ì£¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬àµÁÍý¤ÎÊìá»°ÅÄ´²»Ò¤Îà£Á£Ë£Â¥Í¥¿á¡£»°ÅÄ¤ÎËÜÌ¾¤ÏÆØ»Ò¤À¤±¤Ë¡Ö»ä¤ÎÌ¾Á°¤ÏÁ°ÅÄÆØ»Ò¤ÈÆ±¤¸¡¢ÆØ»Ò¤Ê¤Î¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Å¤é¤¤¥Í¥¿¤Ç¡¢Ç½Ûê¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â»°ÅÄ¤ÈÇ½Ûê¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¤³¤ÎÆü¤Îº§Ìó²ñ¸«¤ÇÇ½Ûê¤¬Ãå¤¿¥Ô¥ó¥¯¤ÎÃåÊª¤È¶â¤ÎÂÓ¤Ï¡¢»°ÅÄ¤¬·ëº§²ñ¸«¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»°ÅÄ¤µ¤ó¤â¸µ¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È¤Ç¡¢·ëº§¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¾å¤¬¤ê¤Î¤¯¤»¤Ë¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÈÍü±à¶Ú¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤ê¡¢¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È¤ÎÇ½Ûê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ëËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¹¬¤»¥ª¡¼¥éÁ´³«¤À¤Ã¤¿£²¿Í¡£µó¼°¡¦ÈäÏª±ã¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯½é²Æ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£