セブン - イレブン・ジャパンは、人気の焼き菓子カテゴリーから、リニューアルした「セブンプレミアム ゴールド 金の贅沢フィナンシェ」を、全国のセブン - イレブン店舗にて4月21日より順次発売していると発表した。また、新商品「セブンカフェ チョコチャンクスコーン」「セブンカフェ ガレット・ブルトンヌ」も同日より順次発売しているとのことだ。香ばしさや「カリッふわっ」な食感など、本格的なおいしさにこだわった焼き菓