スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！今回は、今回は、お出かけもおうち時間も満喫したい【ゴールデンウイーク】に関するアンケート結果をまとめてみました。お出かけもおうち時間も満喫したい「ゴールデンウイーク」にまつわるリアルな声を集めました…予想外の結果に！ ■今回は、「ゴールデンウイーク」についてまとめてみました！E・レシ