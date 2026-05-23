神戸メリケンパーク入口のベーカリーカフェ「TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST」が、2026年5月26日から「ベーカリービアガーデン」プランの提供を始める。パンを肴に酒を楽しむ「パン飲み」をビアガーデン形式で体験できるプランで、1人5000円（税込）で自家製パン10種の食べ放題に90分飲み放題が付く。2名から予約可能で、当日15時までの当日予約にも対応している。トリュフ塩バターパンから瀬戸内レモンのタルティーヌまで10種食