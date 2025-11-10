カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が伝授「体力をつけるなら雑巾掛け！」新提案が話題
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「体幹を鍛えながら運気を上げる方法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が「体力がないなぁ、そう感じる方ってありませんか？」と視聴者に語りかけ、簡単に取り入れられる体力アップ術を紹介した。
片岡氏は、「そもそも体力がなくなってしまう原因は何なのか？」と問いかけ、その原因について「動く量が減っているから」と説明。現代社会では、掃除も機械任せになりがちで、「私たちはなかなか筋力を鍛える習慣っていうのがつかなくなってしまう」と指摘した。
ではどうすれば良いのか。片岡氏が推奨するのは「雑巾掛け」だという。「自分の家をしっかりと手と足を使って掃除をしてみてください」と呼びかけ、四つん這いになって雑巾掛けをすると「体幹は鍛えられますし、両腕も鍛えられます。移動を四つん這いでするっていうことによって、足腰も鍛えられて、お家も綺麗になる。いいこと尽くしなんですね」と解説。
さらに、「体力が戻ってくるし、部屋も綺麗になるため、運気も上がって、素晴らしい一年になること間違いなしなのでおすすめです」と締めくくり、「ぜひ四つん這いになって雑巾掛けをしてみてください」と提案した。驚きの健康習慣に、視聴者からも注目が集まりそうだ。
片岡氏は、「そもそも体力がなくなってしまう原因は何なのか？」と問いかけ、その原因について「動く量が減っているから」と説明。現代社会では、掃除も機械任せになりがちで、「私たちはなかなか筋力を鍛える習慣っていうのがつかなくなってしまう」と指摘した。
ではどうすれば良いのか。片岡氏が推奨するのは「雑巾掛け」だという。「自分の家をしっかりと手と足を使って掃除をしてみてください」と呼びかけ、四つん這いになって雑巾掛けをすると「体幹は鍛えられますし、両腕も鍛えられます。移動を四つん這いでするっていうことによって、足腰も鍛えられて、お家も綺麗になる。いいこと尽くしなんですね」と解説。
さらに、「体力が戻ってくるし、部屋も綺麗になるため、運気も上がって、素晴らしい一年になること間違いなしなのでおすすめです」と締めくくり、「ぜひ四つん這いになって雑巾掛けをしてみてください」と提案した。驚きの健康習慣に、視聴者からも注目が集まりそうだ。
関連記事
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「お腹を温めて生理痛撃退」3つの生活習慣を解説
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が直伝 『理解できないと疲れたまま』体を元気に保つ3つの秘訣
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が明かす“その日の気分で選ぶ”はちみつの新常識！
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。