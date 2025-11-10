【マクドナルド】「ハッピーセット」のクーポンが復活！ 一時停止の理由は「転売対策」？ クーポンなしでお得に購入する方法とは

クーポンの停止は転売対策だと考えられる

ハッピーセットのクーポンが無くなった2025年9月12日は、ハッピーセットのおもちゃがマイメロディ＆クロミ・プラレールに切り替わるタイミングでした。マクドナルドは過去に、ハッピーセットでちいかわやマインクラフト、ポケモンカードなど人気コンテンツとのコラボおもちゃを登場させたことで発生した買い占めや転売が問題視されました。

そのため、おもちゃの切り替え初日となる9月12日のみハッピーセットは、マクドナルド店頭とドライブスルーのみでの販売、1グループあたり1会計おもちゃそれぞれ3点までといった制限を設けました。

現在、ハッピーセットのクーポンは復活していますが、マクドナルドはハッピーセットのクーポンを一時的に無くしていた理由を明言していません。しかし、人気コンテンツとのコラボ初日からクーポンが停止していたので、転売対策の一環としてクーポンを一時停止していたのではないかと考えられます。



ハッピーセットのクーポンは今後も停止する可能性がある

マクドナルドのアプリクーポンからハッピーセットが消えたのは、今回だけではありません。過去にも人気コンテンツとのコラボ時にハッピーセットのクーポンを停止していたことがありました。

2025年10月21日にハッピーセットのクーポンが復活したことを踏まえると、ハッピーセットの注目度や実際の売り上げ状況などを見て、クーポンの調節をしているのではないかと考えられます。

現在、マクドナルドのハッピーセットのクーポンは復活している状態ですが、特に期間などは明記されていません。おもちゃや売り上げの状況によっては今後も停止する可能性があるでしょう。



子育てパスポートでハッピーセットがお得になる

ハッピーセットのクーポンを利用すると、定価よりも80円～100円ほどお得になるので、よくハッピーセットを注文する人にとって、クーポンが無いのは大きな痛手となりますよね。

マクドナルドは、国と地方自治体が推進する「子育て支援パスポート事業」に協力しており、子育て世帯の場合は地方自治体が発行している子育てパスポートを提示すると、朝マックの時間帯ではチキンマックナゲットハッピーセット、通常時間帯ではチーズバーガーハッピーセットを特別価格で購入することができます。

ハッピーセットのクーポンが無い時期でも、子育てパスポートの割引は適用できてお得になります。

子育てパスポートは、18歳未満の子どもを育てている家庭なら無料で取得できます。詳細は各地方自治体により異なるので、確認しておきましょう。



アプリクーポンや子育てパスポートを活用しよう

マクドナルドのハッピーセットは、人気コンテンツとコラボすることが多く、子どもだけでなく大人からも注目されています。そのため、買い占めや転売が問題視されており、おもちゃによっては販売制限やクーポンが停止されることがあるようです。

現在、ハッピーセットのクーポンは復活していますが、おもちゃの内容によっては再びクーポンが停止してしまうことも考えられます。自治体が発行する子育てパスポートがあると、チーズバーガーハッピーセットを特別価格で購入できるので、クーポンが使えない時期はぜひ子育てパスポートを活用してみてくださいね。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー