七五三の両家食事会はコース料理が普通なの？義父の当日欠席の理由に夫婦で困惑【ママリ】
実両親や義両親の言動に困惑した経験ありますか？この記事では、七五三の食事会をすることになり両家に声をかけたが、当日になって義父から欠席の連絡がきた…という投稿を紹介します。
七五三の主役は子どもであり、両家はそれをお祝いするために呼ばれたはずなのに、義父の欠席で投稿者さんも夫もモヤモヤした気持ちになってしまったのではないでしょうか。
七五三の後の食事会であれば写真にも残るでしょうし、子どもはなぜおじいちゃんがいないのかを気にするはず。義父の急な欠席は夫もショックだったのではないでしょうか。
義父の当日キャンセルに夫婦で困惑
七五三の食事会について
両家で食事をする事にしました。
事前に実家、義実家、両家に会席料理にするか、各々食べたい物を注文するか聞きました。
義実家には旦那がLINEで聞いてくれましたが、返答なし。
会席コースは飲み放題２時間付ける事になるので子どもも飽きるだろうし、義母に好き嫌いがある為(生魚、肉)各々頼むスタイルにしようと旦那と話し合い決めました。
当日になって義理父が、「食事が用意されていないなら行かない」と欠席。「会席料理で招待するのが普通」という考えだったそうです。
こちらとしては、両家に相談したつもりでした。
私達夫婦がいけなかったのでしょうか…
事前にどちらがいいか聞いていたのに返答をしなかったのは義父なのに、当日になって欠席とは困りますよね。
義父の言動に「勘違いしてる」の声
この投稿にママリではこんな声が寄せられていました。
事前に聞いてるし、何も悪くないです。
子どもの七五三のお祝いなのに、義父さんは何を勘違いしてるんですかね？（中略）
それなら来なくてけっこうって感じですが、子どもは楽しみにしてただろうから、がっかりですよね😭
孫のお祝いよりも自分を優先する義父に対して残念な気持ちがふくらんでしまうかもしれませんが、投稿主さんの配慮が足りなかったとは思えないという声もあります。今回のことを気にしすぎず、今後も子育てを楽しんでほしいですね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）