1974年に横浜市の吉村家から始まったご当地ラーメンで、今や全国に広がる人気ジャンルに成長した家系ラーメン。



【漫画】家系ラーメンの意味を誤解してました…

今、SNS上ではそんな家系ラーメンに関する誤解が大きな注目を集めている。



「えっ、そうじゃなかったの！？家系ラーメンの事を間違って解釈してた。。」



と漫画でそのあらましを紹介したのは漫画アカウント「工務店の日報」を運営する福田雄一さん（@komute_no_nippo）。



実家でお母さんがインスタントラーメンに野菜や余り物を入れて作るような超ドメスティックなラーメンが家系ラーメンだと勘違いしていたという福田さん。



今回の投稿について福田さんにお話を聞いた。



ーー家系ラーメンの意味に気付かれた経緯は？



福田：名前だけはテレビやラジオで耳にしていたので、なんとなくは認知してたのですが、それこそ漫画で描いようなラーメンと勝手に勘違いしていました。ある日、グルメ番組のようなテレビで「元祖家系ラーメン」といった感じで紹介されておりそこで初めて理解しました



ーーご自身もこの漫画のような思い出はあるのでしょうか？



福田：実際の私の体験です。



ーー投稿に大きな反響がありました。



福田：同じように思っていたというコメントは多かった気はしますが、印象的だったのは、「もう一度お母さんのご飯食べたいなぁ」という内容のコメント。少しジーンと来ました



SNSユーザー達からは



「こっちはこっちで…『実家系』って呼びましょうか」

「言ってくれたらちゃんとした食事を用意したのにという含意。文句言いながらもちゃんと野菜を食べさせようとする愛。昔は分からんかったな……。」

「家系ラーメンであり、かーちゃんラーメンでもある（＾◇＾）ｶｰﾁｬﾝｱﾘｶﾞﾄｳ」



など数々の共感の声、驚きの声が寄せられた。



読者のみなさんはどちらの“家系ラーメン”に惹かれるだろうか。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）