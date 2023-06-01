サッカー界に悲報がもたらされた。ブンデスリーガ王者のバイエルンは５月８日、所属するDFアルフォンソ・デイビスの負傷離脱を発表した。「アルフォンソ・デイビスは、水曜日に行われたチャンピオンズリーグ準決勝第２レグのパリ・サンジェルマン戦で左ハムストリングを負傷した。これはバイエルンのメディカル部門による検査で確認された。カナダ代表のデイビスは数週間戦列を離れることになる」度重なる怪我に悩まされてい