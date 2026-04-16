ラーメン1杯、たった320円という驚きのラーメンチェーンが九州にある。野菜や肉、さらには私たちの食事の中心でもあるコメまでが物価高の波に乗っており、自炊しての食事でさえも節約に気を回さなくてはならない昨今。すると必然的に、外食を控える傾向に動くものだが、たった320円でラーメンが食べられるのであれば、話は別である。一体、どんなラーメン店で、味や量はどうなのか。実際に訪れてみた。とんこつラーメンが「日常食