お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）4月7日の放送では大竹まことが、大手外食チェーン店がラーメン事業を強化しているという読売新聞の記事を取り上げた。 砂山圭大郎アナウンサー「吉野家だったり、松屋だったり、やよい軒だった、あと磯丸水産ですね。こういったところの事業会社が中小