尾崎里紗アナ、２歳10ヶ月息子がピース習得など成長報告
フリーアナウンサーの尾崎里紗が６日、オフィシャルブログを更新。
２歳10ヶ月になる息子の成長ぶりを微笑ましく報告した。
この日、「成長と雑談」と題してブログを更新。尾崎は「最近のトピックスとして」と切り出し、「２歳10ヶ月の息子がピースをできるようになった」「焼き鳥を串で食べられるようになった」「恐竜の名前をたくさん言えるようになった」と息子の成長エピソードを３つ並べた。
「と、まぁ、息子のことばかりですが」と笑いを交えつつ、日常の幸せをつづる尾崎。「私は、久しぶりに料理欲が湧いていて、余裕がある日にいろんなトライをしています。また作ったらご報告します」と、母として・女性としての生活を楽しんでいる様子を伝えた。
さらに、YouTubeチャンネルの更新も報告。「今日も更新しましたー！！」としながら、「ちょっと贅沢なウーバーをしながら、最近のことをお話しています！」と紹介。「ちょっと、告知もしています」と添え、「よければご覧くださいー！！」と呼びかけた。
