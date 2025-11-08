ワールドシリーズは登録されず

米大リーグ・ドジャースのアレックス・ベシア投手が7日（日本時間8日）、自身のインスタグラムを更新。「私たちの美しい娘は、10月26日に天国へ旅立ちました」と娘が死去したことを報告した。今年4月に妻ケイラさんの妊娠を公表。出産間近とみられていた。球団が「深刻な家庭の問題に対処するため」ベシアのチーム離脱を発表し、ワールドシリーズ（WS）のロースターに登録されていなかった。

10月23日（同24日）、球団公式Xは「アレックス・ベシアが、妻ケイラと深刻な家庭の問題に対処するためにチームから離脱することを発表しなければいけません。とても重い気持ちです。球団組織全体がベシア一家のことを思っています。後日アップデート情報を提供します」と投稿していた。ベシアはブルージェイズとのワールドシリーズのロースター26選手にも登録されていなかった。

心配の声も集まる中、自らSNSで状況を説明した。「私たちが経験しているこの痛みを表現する言葉はありませんが、娘を心に抱き、一緒に過ごしたすべての一瞬一瞬を大切にしました。このような時に理解とサポートを示してくれたドジャースに感謝します。私たちの野球ファミリーが駆けつけてくれました。彼らなしでは、これを乗り越えることはできなかったでしょう」と記した。

ワールドシリーズでは、ドジャースの選手だけではなく、ブルージェイズの選手も帽子にベシアの背番号「51」の白文字を刻んでいた。ベシアは「ドジャースのファンたち、ブルージェイズの球団のみなさん、そしてすべての野球ファンの愛とサポートに感謝します。みんなからのすべてのメッセージ、コメント、投稿を読みました。それが私たちに大きな慰めをもたらしてくれました」と、ファンのエールも含めて感謝した。

ベシアの投稿全文は下記の通り。

◇ ◇ ◇

スターリング・ソル・ベシア

私たちの小さな天使、あなたを永遠に愛しています。そしてあなたはいつも私たちと一緒です。

私たちの美しい娘は、10月26日に天国へ旅立ちました。私たちが経験しているこの痛みを表現する言葉はありませんが、娘を心に抱き、一緒に過ごしたすべての一瞬一瞬を大切にしました。

このような時に理解とサポートを示してくれたドジャースに感謝します。私たちの野球ファミリーが駆けつけてくれました。彼らなしでは、これを乗り越えることはできなかったでしょう。

ドジャースのファン、ブルージェイズの球団のみなさん、そしてすべての野球ファンのみんなの愛とサポートに感謝します。みんなからのすべてのメッセージ、コメント、投稿を読みました。それらが私たちに大きな慰めをもたらしてくれました。

最後に、（妻）ケイラと（娘）スターリングを助けてくれたシダーズ・サイナイ（病院）とすべての医療スタッフのみなさんに感謝します。私たちが出会ったすべての人々が、本当に素晴らしかった。

愛を込めて、ベシア家より



