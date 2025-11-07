「衛星通信Watch」爆誕です。

いや、正しくは最新の「Apple Watch Ultra 3」には、衛星通信機能（緊急SOS用）はすでに実装されていたのですが、今回は通信サービスまでリンクしました。

auのStarlinkを使った衛星データ通信「au Starlink Direct」がApple Watchへの対応を発表したのです。

これにより、iPhoneの電源が切れていようとも、たとえ4G／5Gの電波が圏外だとしても、空が見えていれば低軌道上のStarlink衛星とつながり、Apple Watchからテキストメッセージのやり取りや、現在地の位置情報の共有ができるのです。

腕時計と衛星がつながるとか、SFかよ…。

「ナンバーシェア」か「ウォッチナンバー」利用ユーザーに向けてサービス開始

Image: KDDI

そんなSF感あふれるサービス、対応機種や利用条件は以下のとおり。

【対応機種】 ・Apple Watch Series 11（GPS + Cellularモデル） ・Apple Watch SE 3（GPS + Cellularモデル） ・Apple Watch Ultra 3 【利用できるサービス】 ・テキストメッセージ送受信（SMS/iMessage） ・現在地の位置情報共有 ・緊急地震速報／津波警報／国民保護情報（Jアラート）受信 【対象者】 対象のApple Watchで「ナンバーシェア」もしくは「ウォッチナンバー」を契約

となっています（詳しい要件はKDDIのリリースページをどうぞ）。

データ通信と言っても、ストリーミングは無理でメッセージのやり取りや位置情報共有がメインになると思いますが、それでも、通信手段が絶たれたときに、腕を空へ掲げればつながるのは安心感だよねぇ。

あと、Apple Watch Ultra 3だけでなく、Apple Watch 11やSE3でも使えるの神がかっていると思うな。これだけでも新しいApple Watchを選ぶ価値はあるんじゃない？

くぅ、今年のApple Watchスキップしてしまった自分が憎い。衛星とWatchがつながる姿を見たいぜ…。

Source: KDDI