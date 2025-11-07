ドミノ・ピザ ジャパン（以下、ドミノ・ピザ）が展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、特別な日の食卓を彩る今冬の新商品「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ」を11月17日〜来年1月12日までの期間限定で発売する。

「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ」は、職人が炭火で焼き上げた香ばしくジューシーな「炭火焼ビーフ」と、1ピースに1尾まるごと使用した大ぶりな海老をレモンマヨソースと合わせた「ダンシングレモンマヨシュリンプ」が一度に楽しめる、贅沢な一枚とのこと。「炭火焼ビーフ」の香ばしさと、「海老」の上品な甘み。ピザとは思えないほどの贅沢な食材が楽しめる一枚があれば、肉派も、海鮮派も、大満足できること間違いなしだという。みんな大満足の“選ばなくていい、という贅沢。”を叶える冬限定ピザが、持ち帰り半額Mサイズ2190円で楽しめる。さらに、人気のサイドメニュー3種が一度に楽しめるパーティーボックスも用意。今年の冬は、ドミノ・ピザで揃う贅沢なごちそうを堪能してほしい考え。

寒くなると、家の中で囲む食卓がちょっと特別な時間になる。クリスマス、大晦日、正月など、誰かと一緒に食べるごはんは、やっぱり少し贅沢にしたくなるもの。一方で、家族みんなの好みに合わせてメニューを考えるのは意外と大変。肉が好きな人もいれば、海鮮が食べたい人もいる。どちらも用意しようとすれば、時間も手間もかかってしまう。そんな冬の食卓の“悩み”に寄り添い、肉派も海鮮派も、全員が笑顔になれる一枚を届けしたいという想いから、一度に楽しめる「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ」を、11月17日〜来年1月12日までの期間限定で発売する。



「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ」

「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ」で味わえる「炭火焼ビーフ」は、肉のうまみを最大限に引き出すために、職人さんがお肉を炎で包み込むよう、丁寧に焼き上げることで、外は香ばしく中はジューシーという味わいを実現した。「海老」は大ぶりなサイズを、ピザ1ピースにつき1尾まるごと使用することで贅沢さを演出。酸味とコクを感じられるレモンマヨソースを合わせることで、海老の旨みと甘みがより引き立ちながらも、すっきりとした味わいが感じられる。

ひと口ごとに広がる香りと旨みで、食卓を囲む人々に満足してもらえるごちそうピザ「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ」1枚があれば、肉派も海鮮派も、一生懸命メニューを選ばなくていい。そんな“贅沢な冬”を楽しんでほしいという。

炎を潜らせるようにして一つひとつ職人さんが丁寧に焼き、肉の旨みを中に閉じ込めた炭火焼ビーフは、外は香ばしく中はジューシー。焼き加減は、その日の火の強さや肉の状態を見極めながら調整。職人の経験と感覚で仕上げることで、ピザの上でも存在感を放つ香ばしさと深い味わいを実現している。噛むたびに炭火ならではの香ばしさと肉汁のコクが広がる、こだわりのビーフとなっている。

「ダンシングレモンマヨシュリンプ」に使用している大ぶりなサイズの海老は、丁寧にボイルすることで、ぷりっとした食感と海老本来の甘みをしっかりと閉じ込めている。このこだわりの海老を贅沢に、1ピースに丸ごと1尾トッピングすることで、ピザボックスを開けた瞬間に思わず驚くような、存在感のある美しいビジュアルと味わいを両立させた。さらに、甘みを感じられる大きな海老に酸味のあるレモンマヨソースを合わせることで、コクがありながらもすっきりとした味わいに仕立てている。見た目にも華やかで素材にもこだわった、大きな海老が冬の食卓を彩る。

ドミノ・ピザの生地は、店舗で粉から仕込む。ふっくらとしたおいしい生地に仕上がるよう、店舗やその日の気温に合わせて粉や水の温度を調整し、独自配合の小麦粉にイーストを加えてこね上げる。時間をかけて熟成・発酵させた生地は、注文を受けてから丁寧に手で伸ばしている。どのピース、どの一口をとっても変わらない満足感を味わってもらえるよう、一枚一枚想いをこめて、しっかりと焼き上げたアツアツのピザを届けている。

［小売価格］

炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ＆ハーフ

デリバリー：S 3780円／M 4380円／L 5280円

持ち帰り半額：S 1890円／M 2190／L 2640円

（すべて税込）

［発売日］11月17日（月）

ドミノ・ピザ ジャパン＝http://www.dominos.jp