¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¤Î°ÜÀÒÀèàËÜÌ¿á¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤«¡¡£¹·î¤Ç½ªÀï¡Ö¥³¡¼¥¨¥ó¤¬¹â³Û¤ÊÊó½·¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Î°ÜÀÒÀè¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬ºÇÍÎÏ¸õÊä¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥ê¥Ý¡¼¥È¡×¤¬£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡¢Â¼¾å¤ò¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç£·µåÃÄ¤ò¸õÊä¤Ëµó¤²¡¢£±°Ì¤ò¥á¥Ã¥Ä¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö£¸·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥ó¥ºµåÃÄ¼ÒÄ¹¤¬ÆüËÜ¤òË¬¤ì¡¢Â¼¾å¤ò»ë»¡¤·¤¿¡×¤È¤ÎàÇ®ÎÌá¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Ò¤È¶Ú¤Çº£µ¨¤¬£·Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£²ÎÒ¡¢£³£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£²£¸ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê¤Î·ÀÌó£±Ç¯¤òÇË´þ¤·¤Æ£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ò¡¢£±£µÇ¯Áí³Û£·²¯£¶£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£´£·²¯±ß¡áÅö»þ¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÊä¶¯¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¿Ê¤á¤ºÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤¬¥¢¥í¥ó¥½¤òÉüµ¢¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¡Ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥³¡¼¥¨¥ó¤¬¡ÊÂ¼¾å¤Ë¤â¡Ë¹â³Û¤ÊÊó½·¤ò½Ð¤¹²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Â¼¾å¤Îµ¯ÍÑ¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥í¥ó¥½¤È¡Ê°ìÎÝ¤Ç¡Ë¶¦Â¸¤·¡¢¥Ó¥¨¥ó¥È¥¹¤ò»°ÎÝ¤ËÅ¾¸þ¤µ¤»¤Æ£Ä£È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡Ê¼éÈ÷¤ËÆñ¤¬¤¢¤ë¡Ë¥¢¥í¥ó¥½¤ò°ÂÄêÅª¤Ë»ØÌ¾ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢£²°Ì°Ê²¼¤Ë¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î½ç¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£