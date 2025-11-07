この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士・松浦悠真、台風26号は“11月としては珍しい進路”と警告「本州などへの影響も」

YouTubeチャンネル『マニアック天気』で11月7日、気象予報士の松浦悠真さんが「【台風26号】南シナ海で東へ転向か 来週後半はまず南西諸島に影響のおそれ」と題した動画を配信。台風26号の最新進路予想や、11月としては異例となる日本列島への影響を、複数の気象モデルを比較しながら詳細に解説した。



松浦さんによると、台風26号は現在フィリピンの東に位置し、中心気圧は975hPa、最大風速は30メートル。「暴風域を伴っています」とし、今後も一時的に非常に強い勢力まで発達すると展望。週末には中心気圧が920hPaまで低下する見込みで、「非常に強い勢力へとなる」と強調した。



その後のコースについては、「南シナ海を通過した後、再び発達する可能性が高い」と分析。当初は西寄りに進む予測もあったが、「台風予報的には曲がっていく可能性が高くなってきている」という。来週後半には台湾から沖縄・奄美方面へ影響を及ぼすシナリオが強まっており、「この11月としては珍しく、日本に影響が出てくる台風になる可能性が高まってきております」と述べた。



また、各国の気象モデルを比較し「日本モデル、ECM、GFSなどで予報の幅がまだ大きい」としつつ、「少なくとも南西諸島には影響が出てくる」と警鐘。台風の温帯低気圧化や前線活動の活発化による「九州南部から西日本、東日本の太平洋側、伊豆諸島などへの強い雨雲の停滞」や、「台風じゃなくても雨の影響は大きく出る可能性がある」とも語った。



最後は、「11月としては珍しいコースを通っていく可能性が出てきております」と改めて強調。「沖縄、奄美だけにとどまらず本州などに影響を及ぼすことになれば、非常に珍しい台風になりそうです」とし、「台風の情報は今後まだ随時更新します。最新の情報をお届けできるようにしますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします」と締めくくった。