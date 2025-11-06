11月5日、トークバラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）が放送。ゲストにフリーアナウンサーでタレントの高橋真麻が出演したが、その近影が話題となっている。

今回の放送では、「体力がありすぎる女VSなさすぎる女」というテーマでオンエア。高橋は体力がなさすぎる女として登場し、そのエピソードを赤裸々に語った。

「体力がないエピソードとして、『私は歩くのが遅いので、常に夫が3mから5m先にいる』と、歩くスピードに追いつけず一緒に並んで歩けないことを告白。さらに、5歳の長女の運動会に参加したことを明かすと、『娘よりも足が遅くて……』と吐露し、家族対抗リレーで負けてしまったことを告白していました」（テレビ局関係者）

高橋の体力がないエピソードは底をつかず、次々と口を開いていた彼女。まさに自虐エピソードが番組を盛り上げた形だが、一部の視聴者は高橋の顔や体への異変を感じていた。

《真麻、顔のバランスおかしいけどどした？？こんな感じだっけ？》

《顎尖ったしほっぺたボコボコになってる》

《左右の頬違いすぎるし、ちょっと喋りづらそう》

X上には、“顔のバランス”と、“激やせぶり”を心配する声が並んだのだ。

「高橋さんは、終始話す時に頬が引き攣っているような様子が見て取れました。ご自身は普通に話していたのだと思いますが、少し口元も動かしづらそうに見えましたね。さらに、度々映る彼女の手の甲や、手首なども今にも折れてしまいそうなほどほっそりとしていて、衣装を着ていてもすごく痩せていることが分かりました」（前出・テレビ局関係者）

高橋は、2004年4月にフジテレビに入社し、アナウンサーとして活動を開始。その頃から細身ではあったものの、ここ最近は細すぎる姿に度々心配の声が上がっている。

「元々食べることが好きな高橋さん。健康的なスタイルを維持していましたが、2024年10月には手足口病に感染。同年11月も食品アレルギーによって連続して体調を崩してから、当時出演していた番組では、“痩せた”との指摘が相次いだのです。ですが、翌12月にはブログで激ヤセ疑惑について否定。『スーパー元気です』と綴っていました。

今は2人の子供の母親として育児に奮闘しながら、仕事と両立している高橋さん。そんなハードスケジュールの中、溜まった疲労もあるでしょうね」（芸能ジャーナリスト）

好きなものを沢山食べて、健康を維持して欲しいものだ。