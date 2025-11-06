Image: Skrypnykov Dmytro / Shutterstock.com

2023年に発売されたPlayStation Portal。

PlayStation Portal リモートプレーヤー触ってきました

本日11月6日、発売以来最大規模のソフトウェアアップデートの配布が始まりました。

クラウドストリーミング正式実装

昨年ベータ版としてリリースされていたクラウドストリーミング機能、これが正式に公開されました。

クラウドストリーミング機能は、PS Portalの強みであるリモート性を向上させる機能。今までPlayStation 5に接続してリモートプレイしていましたが、本機能実装で、PS5がなくてもゲームをプレイできるようになります。機能名の通り、クラウドからそのままストリーミングします。

ただし…クラウスストリーミング機能には使用条件がありまして。

1：PlayStation Plusプレミアムのサブスクユーザーであること。プレミアムは月額1,550円（3カ月：4,300円、1年：1万3900円）。 2：プレイできるのは、ユーザーのライブラリー内にあるダウンロード版PS5タイトルであること。とはいえ、プレミアムには数千本のタイトルがあり、『アストロボット』『グランド・セフト・オートV』『FINAL FANTASY VII REBIRTH』『フォートナイト』など、多くの人が遊びたい作品は網羅されています。

直ストリーミングすることで、お出かけ中もプレイできるだけでなく、本体PS5は別の使い方ができるのもメリットです。

今回のアップデートでは、UIデザインの一部変更が行なわれているほか、3Dオーディオ対応、パスコードの設定なども追加されています。

Source: PlayStation