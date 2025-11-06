ついにPS5いらず。PlayStation Portalにクラウドストリーミング正式実装
2023年に発売されたPlayStation Portal。
PlayStation Portal リモートプレーヤー触ってきました
本日11月6日、発売以来最大規模のソフトウェアアップデートの配布が始まりました。
クラウドストリーミング正式実装
昨年ベータ版としてリリースされていたクラウドストリーミング機能、これが正式に公開されました。
クラウドストリーミング機能は、PS Portalの強みであるリモート性を向上させる機能。今までPlayStation 5に接続してリモートプレイしていましたが、本機能実装で、PS5がなくてもゲームをプレイできるようになります。機能名の通り、クラウドからそのままストリーミングします。
ただし…クラウスストリーミング機能には使用条件がありまして。
1：PlayStation Plusプレミアムのサブスクユーザーであること。プレミアムは月額1,550円（3カ月：4,300円、1年：1万3900円）。
2：プレイできるのは、ユーザーのライブラリー内にあるダウンロード版PS5タイトルであること。とはいえ、プレミアムには数千本のタイトルがあり、『アストロボット』『グランド・セフト・オートV』『FINAL FANTASY VII REBIRTH』『フォートナイト』など、多くの人が遊びたい作品は網羅されています。
直ストリーミングすることで、お出かけ中もプレイできるだけでなく、本体PS5は別の使い方ができるのもメリットです。
今回のアップデートでは、UIデザインの一部変更が行なわれているほか、3Dオーディオ対応、パスコードの設定なども追加されています。
PlayStation Portal リモートプレーヤー(CFIJ-18000)
31,829円
Amazonで見るPR
Source: PlayStation