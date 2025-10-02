現地時間の2025年10月1日、Microsoftが提供する有料ゲームサブスクリプションXbox Game Pass」に新プランを追加しました。これにより、Xbox Game Passの既存のプランは軒並み値上げされることとなっており、最上位プランのUltimateに至っては、50％もの値上げとなります。Updates to Xbox Game Pass: Introducing Essential, Premium, and Ultimate Plans - Xbox Wirehttps://news.xbox.com/en-us/2025/10/01/xbox-game-pass-ult