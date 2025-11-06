この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「マニアック天気」で松浦悠真気象予報士が最新の台風26号について詳しく解説した。動画『【台風26号】マリアナ諸島で発生 フィリピン付近で転向するかがカギ』では、台風26号が日本列島に接近する可能性や、最新のシミュレーション結果から浮かび上がった進路の“不確定さ”について伝えている。



台風26号はマリアナ諸島で発生し、現在は中心気圧998hPa、最大風速18mで北北西に進行中。今後は北西進を続け、8日に暴風域が付随、9日にはフィリピン東で強い勢力（965hPa）、10日には最盛期となり940hPaになる見込みと現状を報告。「このまま西寄りに進めば日本には大きな影響はないが、『曲がってくる可能性もあります』と予報に幅を持たせた。



最新のシミュレーション比較では、国内外の気象モデルとも「台風の進行方向や勢力の変化にばらつきがある」と指摘。日本列島に東進する高気圧、台風に伴う南寄りの風の変化により、13日ごろには「台湾や南西諸島へ進み、『伊豆諸島や小笠原諸島にも大雨・強風の恐れがある』」とした。また「温帯低気圧化した後もなお、強い風や雨雲が広範囲に及ぶ可能性」に注意喚起している。



複数モデルによる予測の割れについても説明し、「どの海外モデルでも“進路が曲がった後は衰弱するのか、温帯低気圧として活発な雨雲を運ぶのか”で意見が分かれている」と、現段階での分析を示した。特に伊豆諸島や小笠原諸島に影響が及ぶ場合、「南北や勢力の変動幅にも注目する必要がある」と語った。



松浦予報士は「ちょうど1週間後くらいに影響が出てくる可能性があるが、南西諸島はやや早まるかもしれない。波の影響も早めに出る」としながら、「今後も“計算にばらつきがある”ため、最新の情報を常に確認し対策を」と呼びかけた。



最後に、「今後しばらくは強風や大雨の可能性が残るので注意しながら過ごしていただきたい」とメッセージを送り、動画を締めくくった。