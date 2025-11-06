【ドジャース今世紀初WS連覇の内幕】#2

ワールドシリーズに王手のブルージェイズはなぜ、大谷翔平＆佐々木朗希の移籍先「最終候補」に残っていたのか

「本当にとんでもないゲームというか、そういうゲームで先発できたということがまずひとつ光栄なことですし、結果として悔しい思いはしたんですけど、最後まであきらめずに本当に素晴らしい勝利だったと思う」

ドジャースが今世紀初のワールドシリーズ連覇を成し遂げた直後の大谷翔平（31）のコメントだ。

日本時間2日の第7戦に中3日で先発。ブルージェイズと雌雄を決する試合を任されたことを「光栄」ととらえる一方で、2回3分の1を5安打3失点。三回にビシェットに先制3ランを浴びて降板した。ベンチに戻る際は仏頂面、しきりにクビをひねっていたのは「悔しい思いをした」からに他ならない。

七回終了時点で2点ビハインド。結果として3本塁打で試合をひっくり返したものの、一発が出なければ負け投手になるところだった。

このシリーズ初先発となった第4戦は1-0の三回にゲレロJrに逆転2ランを浴びるなど6回3分の0を6安打4失点で敗戦投手になった。

中3日というハンディはあったものの、投手として2度目の右肘靱帯修復手術明けの今季は、シーズン中からポストシーズンに照準を合わせた調整をしてきた。にもかかわらず、最後の最後で2試合続けて結果を出せなかった。

今回のシリーズで大谷と対照的な投球をしたのは同僚の山本由伸（27）だった。第2戦はリーグ優勝決定シリーズに続く2試合連続完投勝利。ポストシーズンの2戦連続完投は2001年のカート・シリング以来。王手をかけられていた第6戦は6回96球を投げて5安打1失点でシリーズ2勝目。連投の第7戦は同点の九回1死一、二塁の場面でマウンドへ。いきなり死球を与えて満塁としながらピンチをしのぐと、2回3分の2を1安打無失点に抑えてシリーズ3勝目を挙げ、ワールドシリーズMVPに選ばれた。

大谷は昨年まで2年連続本塁打王とMVP（通算3回）。今年は3年連続のMVPが確実視されている。メジャーナンバーワンの打者であることはだれもが認めるところだが、本人は投手としても自信をもっている。

「投手としてナンバーワンを目指す意外にない」

二刀流を続ける理由を聞かれて「（投打）両方できると思っていることが一番」とハッキリ答えたのが何よりの証し。代理人のバレロ氏も「ショウヘイは投げることが大好き。二刀流を長く続けることが重要なんだ」と話している。

なのに投手として山本の後塵を拝した。というか、2戦連続敗戦投手になりかけたところを、味方打線と山本の力投に救われた。

第7戦後の大谷は山本について「素晴らしいですね。世界一の投手とだれもが思っていると思う」と言っているが、打者も投手もできると公言しながら山本に“尻拭い”までしてもらった胸中はいかばかりか。

米誌コラムニストのビリー・デービス氏がこう言った。

「大谷の原点は人がやっていないことへのチャレンジです。日本だけでなく、本場の米国でも前例のない投打の二刀流選手として認知された。打者としてメジャーの頂点を極めた以上、今度は投手としてもメジャーのナンバーワンを目指す以外にない。山本を『世界一の投手』などと話していますけど、負けてたまるかとファイトを燃やしているに違いない。まして大谷はすでに2度、右肘靱帯の修復手術を受けている。次に手術が必要な状況になったら、投手を断念することも示唆しています。といって100マイル（約161キロ）超の速球を投げているように、自身の投球スタイルを変えるつもりはサラサラない。肩肘への負担を軽減するフォームを模索しながらも、速球にはこだわりがある。投手として残された時間は限られているだけに、来季は本塁打王はもちろん、本気で投手の頂点のサイ・ヤング賞を目指すと思いますよ」

日本時間4日、本拠地のロサンゼルスでドジャースの優勝パレードに参加した大谷は、ファンに英語でスピーチした。

「このチームを誇りに思うし、みなさんは世界最高のファン。来年、もうひとつのリングを手にする準備はできている。さあ、いこう！」

来季は投打の頂点を極め、ワールドシリーズ3連覇を目指す。その準備はできているということだろう。

◇ ◇ ◇

そんな大谷だが、実際のところ米国人の目にはどう映っているのか。メディアに続き、なんと選手投票によるMVPまでも落選。あれほどの衝撃的な成績を残しながら、なぜなのか。水面下ではいったい何が起きているのか。専門家に話を聞くと意外な言葉が返ってきた。

