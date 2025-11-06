なとり、新曲「セレナーデ」がTVアニメ【推しの子】第3期 ED主題歌に決定！
TVアニメ【推しの子】第3期のメインビジュアルと第1弾PVが公開となり、第1弾PV内にて第3期ED主題歌がなとりの新曲「セレナーデ」に決まったことが解禁された。
なとり本人もかねてから【推しの子】原作のファンだったと言い、登場キャラクターのアクアをモチーフに「彼だけにはこの音楽が流れている時間だけでも幸せに眠っていてほしいという願いを込めて作った楽曲」と、今回のタイアップに際したコメントも到着している。
なとりは、今年6月にリリースした「プロポーズ」でミュージックビデオが3,000万再生を突破、TikTok, Instagram, YouTubeの関連動画が15万本を超えるなど、現在バイラルヒットを記録している。なとりが2021年にリリースした「Overdose」は現在ストリーミング4億再生を突破しているほか、最新曲である10/24(水)配信リリースの「にわかには信じがたいものです」もボカロカルチャーとロックテイストが描け合わさったサウンドが好評を博している。
なお、なとりは2026年2月18日、19日（18日は追加公演）には日本武道館での単独公演「深海」を控えており、19日の元公演はすでにチケットがソールドアウト、圧倒的な人気を証明している。
＜なとり本人コメント＞
この度、「セレナーデ」という楽曲を書き下ろさせていただきました。「アクア」という人間を理解しようとするたびに、どうしようもない暗闇の底に落とされたような感覚がありました。せめて、彼だけにはこの音楽が流れている時間だけでも幸せに眠っていてほしいという願いを込めて作った楽曲です。たくさん、聞いてください。
TVアニメ【推しの子】第3期
2026年1月14日（水）より TOKYO MX ほかにて全国30局以上で放送開始!
ABEMA ほか、各配信サイトにて配信決定!
＜INTRODUCTION＞
物語は新たなステージへ──
『POP IN 2』のリリースから半年。
MEMちょの尽力の甲斐もあり、今や B 小町はブレイク寸前。
アクアはマルチタレント、あかねは実力派女優の道を順調に歩んでいる。
一方で、かなは以前の明るさを失っていた。
そして、アイとゴローの死の真相を追い求め、
ルビーは芸能界を駆け上がる。
────嘘を、武器にして。
【STAFF】
原作:赤坂アカ×横槍メンゴ(集英社ヤングジャンプコミックス刊)
監督:平牧大輔
シリーズ構成:田中 仁
キャラクターデザイン:平山寛菜
総作画監督:平山寛菜、室賀彩花、水野公彰、朱里、森田莉奈、稲手遥香、錦 寛乃
メインアニメーター:沢田犬二
美術監督:宇佐美哲也(スタジオイースター)
美術設定:水本浩太(スタジオイースター)
色彩設計:芦原明音
撮影監督:耼野貴文
編集:坪根健太郎
音楽:伊賀拓郎
音響監督:高寺たけし
音響効果:川田清貴
アニメーション制作:動画工房
【CAST】
アクア:大塚剛央
ルビー:伊駒ゆりえ
有馬かな:潘めぐみ
黒川あかね:石見舞菜香
MEM ちょ:大久保瑠美
アイ:高橋李依
●ライブ情報
「natori ASIA TOUR 2025」
2025年10月26日（日） ＜SOLD OUT＞
台北 Taipei / Zepp New Taipei
INFO:
大鴻藝術BIG ART / contact@abigart.com / 月〜金 11:00 〜18:00
https://www.facebook.com/bigart.tw
2025年11月8日（土）
バンコク Bangkok / Union Hall
INFO:
Avalon Live
https://www.facebook.com/share/16GZXPr8jH/?mibextid=wwXIfr
2025年11月21日（金）＜追加公演／SOLD OUT＞
2025年11月22日（土）＜SOLD OUT＞
ソウル Seoul / YES24 LIVE HALL
INFO:
LIVET：hello@wanderloch.com
Ticket：https://to.livet.one/natori
2025年11月28日（金）
上海 Shanghai / VAS est
2025年11月30日（日）
北京 Beijing / FULLOF LIVEHOUSE
※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止
No recording or video equipment (including mobile phones) allowed.
なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」
2026年2月18日(水) 日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30＜追加公演＞
2026年2月19日(木) 日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30
指定席：8,500(税込) / 指定席(U-22割) 7,500(税込)
他公演詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
https://natori-official.com/
U-NEXT 映像配信情報
なとり ONE-MAN LIVE TOUR「摩擦」
詳細はこちら
https://video.unext.jp/genre/music?td=SID0237734
＜なとり Profile＞
作詞・作曲・アレンジまでをこなす、音楽クリエイター。
2000年代POPSとネットカルチャーの音楽に影響を受け、2021年より音楽活動を開始。2022年にリリースされた「Overdose」はストリーミング4億回再生を突破、2023年リリース「フライデー・ナイト」は1億回再生を記録。さらに2024年4月リリース「絶対零度」は8,000万回再生を突破し、ヒット曲を生み出し続けている。昨年はホールツアーを開催、さらに今年はZeppツアー、来年は日本武道館公演が決定している。
©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
