ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¤¬°ËÅì»ÔÄ¹Áª½ÐÇÏ¤Ø¡¡Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ 19¡¦2ÉÃ¡×¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÇàÁªµóÍøÍÑá¤â
¡¡Ç¯¤ÎÀ¥¤âàÅÄµ×ÊÝ·à¾ìá¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤¬£±£²·î£·Æü¹ð¼¨¡¢£±£´ÆüÅê³«É¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤ëº®Íð¤Ç¼º¿¦¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¤Ï½ÐÄ¾¤·Áª¤Ë½ÐÇÏ¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸µ°ËÅì»ÔÄ¹¤Î¾®ÌîÃ£Ìé»á¤ä£Î£È£ËÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤é£¶¿Í°Ê¾å¤Î¸õÊä¼Ô¤¬»²Àï¤¹¤ë¤ªº×¤êÁªµó¤Ë¤Ê¤ë¸ø»»¤À¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÇÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢Àè·î£³£±Æü¤ËÎ×»þµÄ²ñ¤Ç£²ÅÙÌÜ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¼º¿¦¤·¤¿¡£»ÔÄ¹Áª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤Ï¡Ö»Ù±ç¼Ô¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£´Æü¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×¤È»ÔÆâ¤Ç¤Î³¹Æ¬³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£µ·î¤Ë»ÔÄ¹¤ËÅöÁª¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï£²¤«·î¸å¤Ë³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö½üÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥É¥¿¥Ð¥¿¡£¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Ç¤Î¹ðÈ¯¤äÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤Ç°ìÅÙ¤Ï¼¿¦¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹¤âÅ±²ó¤·¡¢àÅÄµ×ÊÝ·à¾ìá¤Ï¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢£µÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª¡¡£²£°£²£µ¡¡£Ô¡õ£ÄÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È£³£°¸ì¤Ë¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡¡£±£¹¡¦£²ÉÃ¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅÄµ×ÊÝ»á¤¬µÄÄ¹¤äÉûµÄÄ¹¤Ë¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿¡×¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë¡Ö¥Á¥é¸«¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìó£±£¹¡¦£²ÉÃ¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤ä¥Í¥Ã¥È¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥Î¥ß¥Í¡¼¥È£³£°¸ì¤Î¤¦¤Á¤ÇÀ¯¼£²È¤¬Ä¾ÀÜÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡¿½÷À¼óÁê¡×¤ÈÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡¡£±£¹¡¦£²ÉÃ¡×¤À¤±¡£Áª¹Í°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ëÌ¡²è²È¤Î¤ä¤¯¤ß¤Ä¤ë»á¤Ï£¸·î¤Ë¥é¥¸¥ª½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¡Ö¥Á¥é¸«¤»¡×¤¬¼ã¼Ô¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤òÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â²¼²Ð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£³£°¸ì¤ËÁª½Ð¡£¤¤¤«¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤«¤Î¾Úº¸¤È¤â¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡£±£²·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç¤â¤³¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤¬ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÌ¿±¿¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºß¤âÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Î¶â¸Ë¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ë¸ø³«¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÇÏ°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©²Ö»á¤Ï¡Ö¡Ê»ÔÄ¹Áª¤Ç¡Ë²£¤ä¤ê¤òÆþ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸«¤»¤ë°Õ»×¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡£Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸ø³«¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÆâÍÆ¤¤¤«¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢É÷¸þ¤¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Î¥È¥Ã¥×¥Æ¥óµÚ¤ÓÇ¯´ÖÂç¾Þ¸ì¤ÎÈ¯É½¤ÈÉ½¾´¼°¤Ï£±£²·î£±Æü¡£¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡¡£±£¹¡¦£²ÉÃ¡×¤¬¼õ¾Þ¤·¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»ÔÄ¹Áª¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÀäÂç¤À¡£
¡¡¤ä¤¯»á¤ÏÁ°½Ð¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¡ÖÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬Êë¤ì¤Î¸²¾´¼°¤ËÍè¤ë¡£¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Î½â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢£²¤ÄÀÞ¤ê¤Î½â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤«ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤»¤ë¤È¤«¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤·Â´¶È¾Ú½ñ¤ò¥Á¥é¸«¤»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡£àÅÄµ×ÊÝ·à¾ìá¤ÎÉñÂæ¤ÏÀ°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£