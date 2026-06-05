伊東市の田久保真紀前市長について、警察は公職選挙法違反など3つの容疑でも4日、書類送検しました。学歴詐称疑惑を巡る捜査はこれで終結したことになります。5日は、今後始まる裁判の行方などに注目します。2026年2月。（記者リポート）「午前7時半です。田久保氏の姿が見えました。これから田久保氏の自宅で警察の家宅捜索が行われます」警察の強制捜査を受けた伊東市の・田久保真紀前市長。平然とした様子で対応する一方