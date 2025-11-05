香港ディズニーランド・リゾートにて、開園20周年を記念した「最高にマジカルなパーティー」が開催中！

期間中、キャッスル・オブ・マジカル・ドリーム前のステージでは、20周年を盛大にお祝いする新しい、期間限定のキャッスルショー「ディズニー・フレンズ・ライブ：キャッスル・パーティー！」が公演されています☆

公演場所：キャッスル・オブ・マジカル・ドリーム前 フォアコートステージ

「ディズニー・フレンズ・ライブ：キャッスル・パーティー！」は、まさに20周年のために作られた、フェスティバルのような特別なキャッスルショー。

音楽、ダンス、そして視覚的な演出が融合した、興奮に満ちたコンサートスタイルのショーです。舞台は“キャッスル・オブ・マジカル・ドリーム”の前で、ゲストはお気に入りのディズニー・フレンズと一緒に歌って踊りながらパーティーに参加できます。

「ミッキーマウス」たちやディズニープリンセス、「ダッフィー」たちが次々に登場し、パフォーマンスを披露します。

ショーの最大の見どころは、フィナーレで登場キャラクター全員が20周年をお祝いする豪華なコスチュームにチェンジするシーンです☆

ディズニー・プレミア・アクセスを利用すれば、指定エリアでショーをお楽しみいただけます。

DPAの詳細はこちら→https://www.hongkongdisneyland.com/ja/offers-discounts/20th-anniversary-party-disney-premier-access/

ミッキー＆フレンズのオープニング

ショーは、おなじみのスタンダードコスチュームの「ミッキー＆フレンズ」の登場からスタート！

黒の燕尾服に赤い蝶ネクタイの「ミッキーマウス」や、赤い水玉ワンピースの「ミニーマウス」、

青いセーラー服姿の「ドナルドダック」、

オレンジのタートルネックに黄色いベスト、青のパンツを合わせた「グーフィー」が、20周年のパーティーの始まりを告げます。

ディズニープリンセスたちのパフォーマンス

続いて、20周年のお祝いに駆けつけたディズニープリンセスたちが登場。

『眠れる森の美女』の「オーロラ姫」は、黒いコルセットとグレーのトップスを合わせた、森で暮らしていた頃の「ブライア・ローズ」の姿、

『プリンセスと魔法のキス』の「ティアナ」は、ティアナズ・プレイスで働いていた頃の黄色いウェイトレス姿、

『美女と野獣』の「ベル」は、本が大好きな街の娘姿と、それぞれ舞踏会でのドレス姿ではない、物語の序盤に登場するコスチュームでパフォーマンスを披露するのがポイントです。

ダッフィー＆フレンズの心温まるパーティー

20周年という特別なパーティーに、「ダッフィー＆フレンズ」も登場！

仲良しな「ダッフィー」たちのやり取りに、心が癒やされるセクションです☆

「ダッフィー」、「ジェラトーニ」、「オル・メル」、「リーナ・ベル」たちがかわいい風船を持って登場します☆

フィナーレ：全員で20周年コスチュームにチェンジ！

ショーのクライマックスは、まさに20周年をお祝いする特別な瞬間。

それまで登場したミッキー＆フレンズ、ディズニープリンセス、ダッフィー＆フレンズがステージに再集結し、きらびやかで豪華な20周年のパーティーコスチュームへと一斉にコスチュームチェンジします！

「ミッキーマウス」はシルバーを基調にキラキラ輝くジャケット姿に。

「ミニーマウス」はラメが輝くピンクのドレスにチェンジ。

「ドナルドダック」は祝祭感あふれるカラフルなジャケット、

「グーフィー」はパープルのロングコートと、それぞれ20周年のテーマカラーで彩られた特別なコスチュームで登場します。

｢オーロラ姫｣はピンクとブルーをあわせたきらびやかなここだけの限定ドレス、

｢ティアナ｣はグリーンのドレス、

｢ベル｣は物語を象徴する黄色のボールガウンと、おなじみの美しいディズニープリンセスのドレス姿となって登場します☆

「ダッフィー」、

「ジェラトーニ」、

「オル・メル」、

「リーナ・ベル」もお揃いのベストや帽子でおめかしした、20周年ならではのコスチュームです☆

全員が集合し、20周年のテーマソングに合わせて、盛大なフィナーレを迎えます。

たくさんのディズニーの仲間たちと一体となって20周年をお祝いできる、特別なキャッスルショー。

フィナーレでの一斉コスチュームチェンジは必見です！

「ディズニー・フレンズ・ライブ：キャッスル・パーティー！」の紹介でした。

今すぐ香港ディズニーランドへの旅を計画しよう！

