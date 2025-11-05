スペインの中堅レアル・ソシエダの日本代表FW久保建英（24）が、日本時間2日のビルバオ戦に後半途中出場。公式戦4試合ぶりとなった復帰戦で3−2の勝利に貢献した。

その久保には英プレミアのマンチェスターU、トッテナム、エバートンが関心を寄せているともっぱらだが、ここにきてイタリアの前季覇者ナポリが触手を伸ばしていると報じられて話題となっている。

「ナポリ移籍の噂は、1年前くらいから欧州内でくすぶり続けていましたが、元イタリア代表監督だったナポリの指揮官コンテが『レベルの高い左利きのアタッカーを探している』と発言したことで久保の名前が取り沙汰されるようになった。ソシエダは久保の移籍金を100億円に設定しているが、実勢価格は50億円前後。ナポリは久保獲得に40〜60億円を用意しているという一部報道もあり、年明け1月の欧州移籍市場開設期間中の移籍もあり得る状況みたいです」（サッカー解説者）

スペインの名門バルセロナの下部組織育ちの久保は、JリーグのFC東京などを経て2019年6月、強豪レアル・マドリード入りしてサッカー界をアッと驚かせた。

ナポリはマラドーナが7季在籍

もっともRマドリードのトップチームからはお呼びがかからず、マジョルカ、ビジャレアル、ヘタフェといった中堅クラブをレンタル移籍で渡り歩き、22年7月に現所属のソシエダに完全移籍した。代表僚友の英プレミア・リバプールMF遠藤航（32）、ドイツ・バイエルンMのDF伊藤洋輝（26）のように欧州CL優勝を目指すようなビッグクラブ移籍は、縁遠くなってしまっている。

「ナポリといえば、元アルゼンチン代表のレジェンドであるマラドーナが7季在籍して優勝2回を数え、今でも現地では神と崇め奉られている。同じ技巧派レフティーとはいえ、マラドーナと久保を同格に語るわけにはいきませんが、一度スペインを離れてイタリアを新天地としてナポリで光り輝くことで自身の評価をより高め、ビッグクラブ移籍に繋げていくというのは、非常に夢のある話だと思います」（元ワールドサッカーグラフィック編集長・中山淳氏）

ナポリのユニフォーム姿でプレーする久保も見てみたい。