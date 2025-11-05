トッテナムvsコペンハーゲン 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第4節】(Tottenham Hotspur Stadium)
トッテナム 4-0(前半1-0)コペンハーゲン
<得点者>
[ト]ブレナン・ジョンソン(19分)、ウィルソン・オドベール(51分)、ミッキー・ファン・デ・フェン(64分)、ジョアン・パリーニャ(67分)
<退場>
[ト]ブレナン・ジョンソン(57分)
<警告>
[ト]ランダル・コロ・ムアニ(39分)
[コ]Gabriel Pereira(15分)、鈴木淳之介(62分)、ルーカス レラガー(90分+1)
└数的不利に陥ってから2点追加のトッテナム、コペンハーゲンに4発快勝!! 右SBでフル出場のDF鈴木淳之介はPK献上も
