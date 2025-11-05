【欧州CLリーグフェーズ第4節】(Tottenham Hotspur Stadium)

トッテナム 4-0(前半1-0)コペンハーゲン

<得点者>

[ト]ブレナン・ジョンソン(19分)、ウィルソン・オドベール(51分)、ミッキー・ファン・デ・フェン(64分)、ジョアン・パリーニャ(67分)

<退場>

[ト]ブレナン・ジョンソン(57分)

<警告>

[ト]ランダル・コロ・ムアニ(39分)

[コ]Gabriel Pereira(15分)、鈴木淳之介(62分)、ルーカス レラガー(90分+1)

数的不利に陥ってから2点追加のトッテナム、コペンハーゲンに4発快勝!! 右SBでフル出場のDF鈴木淳之介はPK献上も