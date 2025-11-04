名刺サイズから最大A3サイズまで対応！すぐに使えるラミネーター
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、90秒ウォームアップですぐに使えるラミネーター「400-LM013（A3サイズ対応）」と「400-LM014（A4サイズ対応）」を発売した。
■たった90秒で作業スタート！
電源を入れてからわずか90秒で使用可能。従来のラミネーターに比べ、待ち時間を大幅に短縮できる。急な資料作成やプレゼン前の準備でもすぐに対応可能。忙しいビジネスシーンで、スピードと効率を追求するあなたの頼れる相棒だ。
■A3から名刺まで。多用途で大活躍
A3サイズのポスターから名刺サイズのカードまで、幅広いサイズに対応。オフィスの掲示物や店舗のメニュー、写真、イベント案内など、用途を選ばず活躍する。クリエイティブなシーンでも、プロ品質の仕上がりを実現する。※400-LM014はA3サイズに対応していない。
■美しさを守る、ラミネートの力
ラミネート加工によって、水や汚れ、キズから印刷物をしっかりガード。色褪せを防ぎ、長期間きれいな状態をキープできます。日常の書類だけでなく、大切な写真や思い出のアイテムの保護にも最適だ。
■シンプル操作で誰でも簡単に使用できる
ボタンひとつの簡単操作で、初めての方でも安心して使える。専門知識や複雑な設定は不要。どんなオフィスでもすぐに導入でき、社員全員が手軽にラミネート作業を行える。
■トラブル時も安心のリリース機能
フィルムが詰まってしまっても、リリースボタンを押すだけで簡単に取り出せる。機械に不慣れな方でも落ち着いて対応できる、安心設計。業務の中断を最小限に抑え、安定した作業環境を実現する。
■商品詳細
400-LM014（A4サイズ対応）
400-LM013（A3サイズ対応）
■「400-LM014（A4サイズ対応）」
