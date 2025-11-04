・平河ヒューテがＳ高で新高値、２６年３月期業績予想を上方修正し営業益は過去最高へ

・アルプスアル大幅高、第２四半期決算は上振れ着地で通期予想を上方修正

・ファナックは急伸し４年２カ月ぶり高値圏、２６年３月期は一転最終増益の見通し

・住友ファーマが急反発、北米事業好調で２６年３月期業績予想を上方修正

・豆蔵が一時Ｓ高、ＡＩロボティクスとモビリティ・オートメーションへの展開力でフィジカルＡＩ関連として脚光

・アサカ理研が続伸、金・銅市況想定上回り２５年９月期業績は利益が計画上振れ

・伊勢化が３連騰、１株から１０株への株式分割と２５年１２月期業績・配当予想の上方修正を好感

・レーザーテクが急伸、７～９月期最終利益２．１倍で通期計画に対する進捗率３割超

・化工機は３日続伸、２６年３月期業績予想と期末配当計画を上方修正

・ＣＩＪはカイ気配スタートで急速人気化、フィジカルＡＩの先駆的ポジションで注目

・稀元素が続伸、今３月期営業利益を１０億円から２４億円予想に大幅増額修正

・イチケンがカイ気配で一気に水準切り上げ、今３月期収益上方修正し配当も大幅増額



