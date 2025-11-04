「遅ればせながら…」井上清華アナ、10月からChatGPTにハマる

フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、11月4日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。私的な今年のヒット商品を聞かれ、「遅ればせながら…ChatGPTです（笑）」と語った。



この日、軽部真一アナから「井上さんにとっての今年のヒット商品は？」と聞かれた井上アナは「ちょっと…遅ればせながら…ChatGPTです（笑）」と回答。



そして「先月からようやく使い始めて、楽しくて！私、いま」と興奮気味の話すと、軽部アナは「遅いね…と言いたいところだけど、僕も、先月くらいから」と明かし、井上アナは「えっ！一緒ですか！？ うっそ〜びっくり」とコメント。



使い方としては、「私は、お下がりのものとか写真で送って、時代背景とか教えてもらうのが好きなんです」とのこと。軽部アナは「僕はね、“妄想ストーリー”を作ってくれて、それが楽しいんです。それ以上聞かないで」と語った。