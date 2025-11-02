¥×¥í¥ì¥¹³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¡ÒSareeeÂç¥Öー¥¤¥ó¥°ÁûÆ°¡Ó¤ËËÜ¿Í¤¬Åú¤¨¤¿¡ª SNS¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤Î»î¹ç¤ò²ñ¾ì¤Ç¸«¤Æ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
º£¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÇºÇ¤â¥Öー¥¤¥ó¥°¤È¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤ÎSareee¡Ê¥µ¥êー¡Ë¤¬¡¢9Âç²ñÌÜ¤È¤Ê¤ë¼çºËÂç²ñ¡ÖSareee－ISM～Chapter Ⅸ¡×¤ò11·î10Æü¤Ë¿·½ÉFACE¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£2023Ç¯¤Ë£×£×£Å¤òÂàÃÄ¤·µ¢¹ñ¡£Ä¾¸å¤Î£µ·î16Æü¤ËÂè°ìÃÆ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ëè²ó¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨´°Çä¤ÎÊ¨Æ¶½¹Ô¤À¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ëSareee¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡ª¡¡¥ê¥ó¥°Æâ¤Îµ´¤Î·ÁÁê¤È¥ê¥ó¥°³°¤Ç¤Î²ÄÎù¤ÊÁÇ´é
¡ÖÅÜ¤ê¤Î¤Ê¤¤Æ®¤¤¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ºòÇ¯¤ÏÅìµþ¥¹¥Ýー¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤¬À©Äê¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡×¤Ç½é¤á¤Æ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£½Õ¤«¤é¥¹¥¿ー¥À¥à¤ØËÜ³Ê»²Àï¤·¡¢6·î21Æü¤Ë¤ÏÇ°´ê¤ÎIWGP½÷»Ò²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£
¤È¤³¤í¤¬¥¹¥¿ー¥À¥à¤Î¥êー¥°Àï¤Ø»²Àï¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢´ÑµÒ¤«¤éÂç¥Öー¥¤¥ó¥°¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢ÀìÌç»ï¤Ç¤â¡ÖSareee¥Öー¥¤¥ó¥°¸½¾Ý¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢¶È³¦Æâ³°¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤â¤Ï¤ä¾¡ÇÔ¤òÄ¶±Û¤·¤¿ÎÎ°è¤Ç¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëSareee¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÃæ¤Ë¥¹¥¿ー¥À¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¤½¤Î»¿ÈÝ¤Î¡ÖÈÝ¡×¤È¤Ï²¿¤«¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¥Öー¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¶á¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë²ñ¾ì¤Ç¤Î¥Öー¥¤¥ó¥°¤À¤¬¡¢¥¹¥¿ー¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡ÖµñÈÝ¡×È¿±þ¤ò¡¢¤³¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢»î¹çÃæ¤ÏÆ®¤¤¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Öー¥¤¥ó¥°¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤«¤é¡Ø¤¢¤¡¥Öー¥¤¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¥ì¥¹¥éー¤â¥à¥«¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Æ®¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤¬¸À¤¤¹ç¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤Î¤¬ÅöÁ³¤Ç¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÆ®¤¤¤ò¼«Á³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤âÁª¼ê¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âËÜµ¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¥Öー¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±Sareee¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¡ÖËÜµ¤¡×¤Ë¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º£¡¢ÃË½÷¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤³¤ì¤Û¤É¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥ì¥¹¥éー¤Ï¡¢Sareee¤¬¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤àÍýÍ³¤ò¼«¿È¤Ï¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥Öー¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÁª¼ê¤ò¤½¤ì¤À¤±¥à¥«¤Ä¤«¤»¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¡ÈÅÜ¤ê¡É¤Ã¤ÆÆ®¤¤¤Î°ìÈÖ¤Î¸¶ÅÀ¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÅÜ¤ê¤Î¤Ê¤¤Æ®¤¤¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»ä¤Ï¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÅÜ¤ê¤«¤éÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¿®¤¸¤ëÆ®¤¤¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ê¥ó¥°¤Ç¤µ¤é¤±¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¥¦¥½µ¶¤ê¤Ê¤¤Æ®¤¤¡¢È¯¸À¡Ä¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶Á¤¯¤È»×¤¦¡£¥Öー¥¤¥ó¥°¤ËÅ¾¤¬¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢±þ±ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬»ä¼«¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö»ä¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÇÏ¼¯¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤¦¡×
¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÇÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥Öー¥¤¥ó¥°¸½¾Ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥×¥í¥ì¥¹Å¯³Ø¡¢º²¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¤³¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤¬Sareee¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤êÉð´ï¤Ê¤Î¤À¡£°ìÊý¤Ç¥ê¥ó¥°³°¤Ç¤ÏSNS¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤â¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¿Í´Ö¤À¤«¤éÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ø¤ß¤ó¤Ê¿Í´Ö¤À¤è¡Ù¤Ã¤ÆSNS¤ËÈðëîÃæ½ý¤ò½ñ¤¹þ¤à¿Í¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤½¤ÎÀ¼¤Ë¥ê¥ó¥°¾å¤ÎÆ®¤¤¤ÇÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢SNS¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï»ä¤Î»î¹ç¤ò²ñ¾ì¤Ç¸«¤Æ¤«¤é¡¢²¿¤«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Sareee¤¬Âº·É¤¹¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤â¸½Ìò»þÂå¡¢°úÂà¸å¤â¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡ÖÅÜ¤ê¤¬½ÅÍ×¡×¤È²¿ÅÙ¤âÀâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÃöÌÚ¥¤¥º¥à¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ëSareee¤Ëº£¡¢Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÜ¤ê¡×¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¸å¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¤´Ö¤ËÇ§¤á¤µ¤»¤¿¤¤¡£¿¿·õ¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬º£¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤À¤¾¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Ì¿¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¤ò¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£½÷»Ò¤À¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÃË»Ò¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
À¸Á°¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇÏ¼¯¤Ë¤Ê¤ì¡ª¡×¤È¸åÇÚ¤Î¥ì¥¹¥éー¤ËÀâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSareee¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡ÖÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¡ØÇÏ¼¯¤Ë¤Ê¤ì¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÕÌ£¤¬º£¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ï¤«¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡Ø¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡¡ÇÏ¼¯¤Ë¤Ê¤ì¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡ÄÇÏ¼¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤¸¤ã¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬ºÇ¶á¤Ï¡¢¡Ø¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡ª¡Ù¤È¤ï¤«¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÇÏ¼¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¡¢ÇÏ¼¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÇÏ¼¯¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½ºß¡¢¥Õ¥êー¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¿ー¥À¥à¡×¤È¡Ö¥Þ¥êー¥´ー¥ë¥É¡×¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÃÄÂÎ¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÆ®¤¦µ¬³Ê³°¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢10·î13Æü¤Ë¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç¡¢¼ëÎ¤¤ËÇÔ¤ìIWGP½÷»Ò²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯IWGP¥Ù¥ë¥È¤Î¸¶ÅÀ¡¢¤·¤«¤âÂº·É¤¹¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬ÁÏÀß¤·¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬ÁÏ»Ï¤·¤¿¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤ì¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤â¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÏµÞî±¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é14Ç¯ÌÜ¤Ç¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤«¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö»ä¤¬½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ë¼«³Ð¤Ï¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¢¤ë¡×
¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤ÇIWGPÀï¤òÆ®¤¨¤ë¤³¤È¤ÏSareee¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµ¾å¤Î´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹ç¤Î·ë²Ì¤Ï»Ä¹ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤³¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¡È¶¯¤¤½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡É¤ò¿·ÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤â¾ÚÌÀ¤·¤Æ¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ÆÍèÇ¯1¡¦4¥Éー¥à¤Ø²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¹Ô¤¯¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¤â¤Î¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤é¡¢¤³¤³¤¬»ä¤Î¼å¤µ¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤³¤ÎÉé¤±¤ò¤¿¤À¤Î²ù¤·¤µ¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤¢¤Î¥Ù¥ë¥È¤ÏÀäÂÐ¡¢¼«Ê¬¤Î¸µ¤ËÌá¤¹¤·¡¢º£¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»×¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯½Õ¤ËWWE¤«¤éÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿ºÝ¤â¡ÖÉé¤±¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖSareee－ISM¡×Âè1²óÂç²ñ¤Ç¥»¥ó¥À¥¤¥¬ー¥ë¥º¡ÊÀç½÷¡Ë¤Î¶¶ËÜÀé¹É¤È·ãÆ®¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¶¶ËÜ¤Ï¡Ø¶¯¤µ¤òµá¤á¤ë¤Ë¤ÏSareee¤ò·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»ä¤â¶¶ËÜÀé¹É¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤âº£¤À¤«¤é¤³¤½¶¶ËÜ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
11·î10Æü¤Î¼çºËÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¶¶ËÜ¤È¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥¹¥¿ー¥À¥à¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Î¥¿¥Ã¥°¤È
ÂÐÀï¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¼õ¾Þ¤«¤é2025Ç¯¤âSareee¤ÏÃÄÂÎ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ë¼«³Ð¤Ï¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶È³¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£»ä¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÇû¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Æ®¤¤¤¿¤¤Áê¼ê¤È¼«Í³¤ËÆ®¤¤¤¿¤¤¡×
¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹ÂÀÍÛ¿À¤Ï¡¢ÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£3·î22Æü¤Ë²£ÉÍÉðÆ»´Û¤ÇµÇ°Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Ä¿Í¤Î¥ì¥¹¥éー¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Î²ñ¾ì¤Ç¼«¼çÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¡£¥ì¥¹¥éー¤È¤·¤Æ¤â¥×¥í¥âー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤âÂç¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤Áê¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶á¤Å¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÆ®¤¤¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥êー¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤È¤·¤Æ°ìÀï°ìÀï¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ÇÄ©¤àSareee¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ãæ°æ¹À°ì¡¡»£±Æ¡¿Â¼¾å¾±¸ã