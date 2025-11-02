この秋冬に発売される無印良品のフードを、新作発表会に参加した愛好家たちがイチ早く試食！ 味わいや見た目、どんなシーンに合うかなど、リアルな声をお届けします。ここではムジラーのmakoさんとあやのすけさんがレポートしてくれました。

素材のうま味を生かした味わい2つ

A：満足感たっぷり！具材ゴロゴロスープカレー

「スープカレーは具材がゴロゴロ入って満足感たっぷり。ご飯にはもちろん、パンやナンにも合う味です」（makoさん）

・真昆布だしとトマトのスープカレー 250g（1人前）￥490

B：サーモンが香るぜいたくなスープパスタの素

「スープパスタはサーモンの香りがふわり。ホウレンソウとベーコンをプラスし、ぜいたくな一品に」（あやのすけさん）

・煮込んでつくるスープパスタの素 サーモンとマスカルポーネクリーム 130g（1人前） \390

具材がしっかりのったぜいたくな味わいのチーズケーキ。

「高級なフィナンシェのようなしっとり食感がたまりません。トッピングの組み合わせが絶妙すぎて、買い占めたくなるおいしさです！」（あやのすけさん）

・不揃いチーズケーキ 左から／紅茶＆ラズベリー、コーヒー＆チョコ、キャラメル＆アーモンド、黒豆＆きな粉 各￥220

D：新作ドリンクは金木犀の華やかな香りでリラックス

香り高い福建省の黄金桂に金木犀の香りをプラス。

「烏龍茶の香ばしくほろ苦い味わいと、お花の上品な香りがマッチ。秋のリラックスタイムにぴったりのお茶です」（makoさん）

・金木犀＆烏龍茶 13g×10袋入 ￥450

E：ミカンの酸味とホワイトチョコの甘さがたまらない！

温州みかんをフリーズドライして、ホワイトチョコをしみ込ませたスイーツ。

「甘酸っぱさとホワイトチョコの甘さが不思議なほどよく合い、クセになる味」（あやのすけさん）

・不揃いしみこみチョコ 温州みかん 45g ￥550

F：手軽に栄養補給！食べきりサイズがうれしい

「くるみ＆クランベリーは、甘酸っぱさとナッツの風味がマッチ。小魚＆アーモンドは歯ごたえが楽しく、シンプルな味にレーズンが上品なアクセントになっています」（makoさん）

・素材の栄養おやつ 上／ポリフェノール くるみ＆クランベリー 下／カルシウム 小魚＆アーモンド 各20g 7袋入 各￥790

※ この特集で紹介したアイテムは、取材時に各店舗で発売されていたアイテムです。本記事掲載時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください