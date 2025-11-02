◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース5―4ブルージェイズ（2025年11月1日 トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に延長戦の末、勝利。対戦成績を4勝3敗とし、球団初となる2年連続の世界一を達成した。試合後は今季5度目のシャンパンファイトで勝利の美酒に酔いしれた。

ドジャースナインは「ワールドシリーズチャンピオン」と書かれたTシャツ、帽子に着替え、グラウンドで集合写真を撮ると、シャンパンファイトが行われる会場へ。

まず、ロバーツ監督が「東京でシーズンを始めて、乗り越えなきゃいけないことが山ほどあった。最初はいなかったメンバーが後から合流して投げてくれたりもした。誰一人として諦めることはなかった。互いを信じ合おうって言い続けて、みんなが私に信じさせてくれた」と語りかけ「ポストシーズンを通して、この部屋の全員がそれぞれの瞬間にステップアップして輝いた。だから今この瞬間だけの話じゃない。これを人生に持ち帰ってほしい。俺がコーチをやるのは、みんなを愛しているからだ。前に進むために、今回の成し遂げたことの意味を持ち続けてほしい。みんながやったことは本当に特別だ」と1年間の頑張りをねぎらった。

そして、9回の土壇場で起死回生の同点ソロを放ったロハス、MVPを獲得した山本由伸を「今後もう2度とないだろう」と称えると、今季限りでの現役引退を表明しているカーショーが上半身裸で音頭を取り、シャンパンファイトがスタート。山本をはじめ、第7戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した大谷翔平らがシャンパンやビールを互いにかけ合い、ずぶ濡れになった。

シャンパンファイト中にインタビューに応じた山本は「やり切りました！」と笑顔の中に疲労もにじませ周囲の祝福に「一気に疲れが吹っ飛びました」と語った。

そして「応援してくださった皆様ありがとうございます。最後は無心で投げ続けて何とか勝てました」と喜んだ。

また、大谷、山本、佐々木の日本人トリオでトロフィーを手に記念写真を撮ると、大谷は山本を抱きかかえ、2人で満面の笑みでカメラに納まった。

ドジャースのシャンパンファイトは地区優勝、ワイルドカードシリーズ突破、地区シリーズ突破、ナ・リーグ優勝決定シリーズ突破に続き、今季5度目となった。