1次リーグ初戦でオランダと2-2サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。初戦2日前、ドジャースの大谷翔平らが動画でエールを送っていたが、その裏側が公開され、ファンの間に反響が広がった。W杯準優勝3度の強豪オランダに2度リードを許す苦しい展開。中村敬斗、鎌田大地のゴールで同点に追いつき、貴重な勝ち点1