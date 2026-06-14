8回1/3を投げて1失点の快投で今季7勝目【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板し、8回1/3を1失点の快投で7勝目を挙げた。大記録は逃したものの、降板時には敵地ファンからスタンディングオベーションが送られた。この光景に対し、シカゴ放送局も「とても上品」と感銘を受けている。初回から相手打線を寄せ付