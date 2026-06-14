敵地ホワイトソックス戦米大リーグのドジャース・山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で先発登板。8回2死まで完全試合、9回先頭までノーヒットノーランに抑え、8回1/3を1安打1失点で7勝目を挙げた。試合後、先制の14号ソロで援護した大谷翔平投手が山本に取った粋な計らいを米記者が画像とともに紹介している。8回2死まで完全投球、9回先頭までノーヒットノーランという快投を演じながら9回先頭で被弾