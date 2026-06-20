税理士という一見お堅い職業に従事しながら、30代で未経験からホストとなり、入店初日で4000万円、初月で8700万円の売上を記録した男性がいる。夜野仁さん（33）だ。「税理士とホスト」という異色のキャリアだけでなく、かつて“余命1日”宣告されたこともあるなど、非常に波乱万丈な人生を振り返ってもらった。【衝撃】「てっきりコロナかと」夜野さんを襲った病の正体とは？ホストとしてナンバーワンに輝いたこともある“イケ