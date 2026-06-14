MLB公式インスタグラムで紹介された【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャース・山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦で8回途中まで完全試合の快投を披露した。しかし8回2死、ムーキー・ベッツ内野手が痛恨の失策で記録がストップした。気落ちしても不思議はない状況。ベンチで捉えた“振る舞い”にMLB公式も感銘を受けていた。前回登板で22者連続アウトで降板し