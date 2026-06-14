8回1/3を1失点に抑えて今季7勝目を挙げた【MLB】ドジャース 7ー1 Wソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャースの山本由伸投手が見せた快投と、降板時に起きた異例の光景に熱視線が注がれている。13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦で8回途中まで完全投球を披露した。降板する際に生まれた光景に、日米ファンは「野球の美しさが見えた瞬間」などと感動している。初回から相手打線を全く寄せ付けず、完璧な投球