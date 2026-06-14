敵地ホワイトソックス戦米大リーグのドジャース・山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で先発登板。8回2死まで完全試合、9回先頭までノーヒットノーランに抑え、8回1/3を1安打1失点で7勝目を挙げた。惜しくも快挙はならなかったが、敵地が生んだ光景に日本ファンも感動の声を上げた。8回2死まで完全投球、9回先頭までノーヒットノーランという快投を演じながら9回先頭で被弾し、降板した山本。ロバーツ