ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・投手兼DH」で先発出場。フレディ・フリーマンの妻チェルシーさんは試合前、大谷の妻・真美子さんとの記念写真を投稿した。

ドジャースのユニホーム柄のジャケットを着たチェルシーさん。左右には、ムーキー・ベッツの妻ブリアナさん、真美子さんが肩を寄せ合い笑顔を浮かべた。

敵地に応援に駆けつけた3人。米誌「ピープル」によると、大学生時代にはモデルとしても活動していたチェルシーさんは、自身のインスタグラムで実際の3ショットを公開。文面には「マイ・ガールズ」と記し、「#big3」ハッシュタグも添えていた。

ドジャース選手の妻たちが運営する「ドジャース・ワイブズ」の公式インスタグラムも試合前、恒例となっているパートナーたちが並ぶ写真を公開。お揃いのドジャース・ジャケットで集合写真を撮影していた。

大谷はこの試合、投手としては2回1/3を投げて5安打3失点だった。



