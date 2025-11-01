20年前に「Amazon株を100万円」持っていたら、今頃「億り人」になれていた!? 当時は「1株45.4ドル・1ドル110円」の時代…いくらになっているのか検証

20年前の投資で「億り人」になれた？

2005年9月末のAmazon（AMZN）の株価は、1株45.4ドルでした。当時の為替レートは1ドル＝約111円だったので、100万円で198.4株買えた計算です。

ただし、Amazonは2022年6月に1株を20株にする「株式分割」を行っています。当時の198.4株は現在の3968株になっているのです。

その後、Amazonの株価は20年で上昇を続け、2025年9月末の株価は219.57ドルとなりました。株式分割を考慮すると20年前の株価は1株あたり2.27ドルだったことになるので、ドルベースでも96.7倍と大きく成長したのです。

さらに、2025年10月1日時点で1ドル＝約148円と、近年は当時より円安が進んでいます。20年前に買った3968株（株式分割後）は87万1254ドルとなっており、これは1ドル＝約148円のレートで円換算すると約1億2894万円まで膨れ上がった計算となるのです。

20年前にAmazonに目をつけ100万円分の投資をしていたら、今頃「億り人」になれていた……この事実に驚く人も多いでしょう。



Amazonが驚異的に成長した要因とは？

20年で株価がドルベースで100倍近く、円換算すると120倍以上になったのは、Amazonが「これまで全くなかったサービス」を生み出し、既存の市場を塗り替えてきたためです。その中でも特に大きいのは次の3つでしょう。

・小売市場の革新：Amazonは単なる「オンライン書店」から始まり、強力な物流網とオンラインマーケットプレイスを構築し、世界中の「モノの買い方」そのものを変革しました。今は「ネット通販が買い物の中心」となっている人も多いでしょう。

・サブスクリプション：「Amazonプライム」（送料無料特典）というサブスクリプションで顧客を強力に囲い込み、さらに「プライム・ビデオ」や「Kindle Unlimited」などのデジタルコンテンツを追加することで、Amazonなしでは生活できないほどの強力な経済圏を構築しました。ここ数年で、「サブスク」という言葉とサービスは日常に浸透しています。

・AWS：自社のインフラ（サーバー）を、他社に貸し出す「AWS（クラウドサービス）」という、全く新しいビジネスモデルを創出しました。これは、今や世界中の企業インフラを支える、非常に利益率の高い中核事業となっています。

このように、世界中の買い物や娯楽の常識を変え、多くの人にとって「日常生活でなくてはならないサービス」を提供する企業になったことで、大きな成長を遂げたのです。



あなたも「未来のAmazon」を探してみては？

20年前に100万円投資していれば、約1億2900万円になっていたことになります。もちろん、これは過去の実績であり、巨大企業となったAmazonが今後20年で同じ成長を遂げる可能性は低いかもしれません。

しかし、これからもAmazonのように世界の「常識」を変える企業が、20年後に100倍の成長を遂げている可能性はあります。そういった企業を見抜くことが、未来の大きな資産形成につながるでしょう。

執筆者 : 浜崎遥翔

2級ファイナンシャル・プランニング技能士