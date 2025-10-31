3児ワンオペ、頼る人はゼロ。「助けて」とさえ言えない、孤独な育児に、心が折れそう【ママリ】

頼れる人がいないワンオペ3人育児がつらすぎる

3人の子供のママです😢ほぼワンオペで毎日辛くて仕方ないです😭

5歳、2歳、4ヶ月の子供と夫との5人暮らしで、夫は土日祝日関係なしのシフト制の仕事です。朝は7時半に家を出て、帰宅は早くて18時半。だいたい19時ぐらいです。上2人の子供は平日は8時から16時までの短時間扱いで保育園に行っています。私は育休中です。

毎日送り迎えして、保育園に行っている間は一番下の子のお世話や、掃除、洗濯、夕飯作りであっという間に終わり、15時過ぎにはお迎えに行って、砂だらけだし汗かいてるので、帰宅してから1人で3人をお風呂に入れてスキンケアしたり着替えさせたりドライヤーやって、授乳して、夕飯食べさせます。ここまで1人でやります。土日祝日も夫は休みではないことの方が多いので、ワンオペで子供見てます。外に連れ出すのも1人で3人の子供は本当に大変なので気が引けて家の中で過ごす事がほとんどですが、ギャーギャー騒ぐし、喧嘩するし、散らかすし、片付けないしで何回怒鳴ってるか分かりません😭😮‍💨😩

周りの家族は土日休みだから出掛けたり、家でゆっくり過ごしてたりと…羨ましいです🥺

平日に夫が休みですが、スーパーに買い物に行ったり家のことをやったりで、あっという間に終わってしまい、ただ1人で子供たちの世話をしなくて済むんだ😭送り迎え行かなくていいんだ🥺という安堵感はありますが、休日が終われば、また明日から一人か…となり、しんどくなります。

私の両親は15分ぐらいのところに住んでいますが、母は土日のどちらかは仕事だし、母の父（私の祖父）が一人暮らしをしているので様子を見に行ったりで忙しいみたいです。なので実家に行こうかなと連絡しても忙しいから！とか今日は出掛けるからいないよ！と言われます。行ったとしても母も家のことやっているので、孫を見てくれるわけでもなく私が見てます😐父も孫のことは可愛がってくれますが、外仕事などやってるしずっと家の中で遊んで…というのは無理です😞

義理の実家も大変な時は預かるからね。と言ってくれますが、私が休みで家にいるのに、上2人だけを預けるのも申し訳ないし、私の実家のほうが近いのに全然預けてないから申し訳ないです。預けるにしても送り迎えしてくれるから（片道40分ぐらい）申し訳ない気持ちだし、荷物準備するのも大変だし、疲れちゃいます。

下の子の検診のアンケートでは周囲に助けてくれる人はいるか。という問いには義理親、実親に丸をつけていますがそこまで助けてもらっていません😔😔

仕事復帰した後も全部私1人で送り迎えやお風呂、食事をやるということを伝えたら、あなたが倒れたらどうするの？

普段から親に保育園の送り迎えに一緒に行ってもらうとかしないと。と言われました。

でも実際無理なんですよ😔

無理だから毎日3人育児がキツくてキツくて、夫婦関係も悪くなって、私が辛い。早く帰ってきて。手伝って。とLINEしたりで喧嘩ばかりです。

夫も毎朝食器洗いやお風呂掃除はしてくれるし、寝かしつけも洗濯物干しもしてくれるけど、それでもキツイんです。抱っこ紐で赤ちゃん抱きながらの2人の送迎。1人で3人のお風呂。赤ちゃん抱っこしながらの夕飯。土日は家の中で引きこもる。周りは出掛けてる😔辛いです。

最後の育休だから色々やりたかったのに全くやれずにもう半分以上終わりました。

明日も夫は仕事だからワンオペです。朝昼晩、何作ろうかなと考えながら、家事育児。子供たちの上履きと外靴も洗って月曜からの登園の準備もしなきゃいけないし、衣替えの服にも名前書いて持たせないといけない。お金だってなくて余裕もないし辛くて仕方ないです。赤ちゃん可愛いけど3人育児なんて無理だったんだって毎日思い知らされます。毎日あと1人、大人がいたらどんなに助かるだろう…と叶いもしないことを願ってばかりです。朝起きた時にまたワンオペが始まる。また今日も家事育児やったら終わりだ。と思って憂鬱です。助けてほしいけど現実助けてくれる人はいません。辛い。

qa.mamari.jp

子育てを手伝ってくれる人は多ければ多いだけいいものだと思います。しかし、実際にはそれが難しく夫婦2人あるいはママだけの場合もたくさんあるのではないでしょうか。この記事では、子どもが3人いて育休中だが毎日ほぼワンオペで家事・育児をしていてつらいという投稿を紹介します。実家、義実家ともに頼ることが難しく、夫婦関係も悪化してきているそう。こんな状況でどうしたらいいのか投稿者さんは悩んでいるそう。

現在は育休中とのことで、大変ながらもどうにか日々を乗り切っている様子の投稿者さん。しかし育休が終わった後の生活のことを考えると体調を崩すのは時間の問題なのではと心配になりますよね。子どもたちは少しずつできることが増えていき手がかからなくなっていくとはいえ、それまでの間に投稿者さんが倒れてしまっては何の意味もないはず。一番変わるべきは夫ですが、仕事によってはこれ以上どうにもならない場合もあるかと思います。実家や義実家に頼れないのであればファミサポなどを頼るしかないのではないでしょうか。多少お金はかかるものの、心や体の健康はお金では買うことができないですよね。手を抜けるところはとことん手を抜き、仕事に復帰した後もやっていけるような仕組みを今のうちに作っておくことが大事なのではないでしょうか。

ワンオペで奮闘する投稿者さんにさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

私も子供3人ワンオペです。

旦那は単身赴任で平日はいません。休日帰ってきても家で仕事したりゴルフに行ったり、ほぼいないようなもんです😂😂

そのくせ帰ってくれば部屋が散らかってる掃除をしろと言われます。平日旦那が着た服も休日に全部私が洗濯します。

もーしんどいですよね💔とても分かります。

実家も近いですが、あまり頼る事はなく親には大丈夫か？と心配されます😅

あっという間の育休ですよね、、私も最後の育休なのに😫

もう旦那はいないと割りきってます！大変すぎるけど、今だけでも子供達とたくさん楽しもうと思います🙌

美味しいお菓子やアイスを買って旦那がいない時に食べたり、旦那に内緒で友達と子連れ焼き肉食べ放題行ったりしてます😆 出典：

qa.mamari.jp

頑張り過ぎなのかなぁと思います😭そこまできちんと3人もいながら尊敬ですm(__)m

私も忙しく3歳までの記憶ないですが、家のことはほとんどしてないです😭

子育てのみ！後は帰ってきた旦那がしてくれてました😂 出典：

qa.mamari.jp

同じようにワンオペで子ども3人を育てているというママからは割り切ることが大事とのアドバイスがありました。確かに夫に期待すると少し帰宅が遅れただけでがっかりしますし、余計にワンオペがつらくなってしまいそうですよね。全てをやろうとせず「ここまではやるけど、これ以上はやらない！」と自分の中で決めてしまえば気持ちの面で少し楽になれるかもしれません。



そもそも子どものお世話をし、ご飯を食べさせて元気に過ごさせているだけでも十分ママとしての役割を果たしていますよね。家のことに関しては夫が帰宅してから一緒にやってもいいのですし、夫に任せることもできそう。育児は自分、家事は夫婦でやるなど分担を見直して、ワンオペでもしんどくない方法を探してみるのがいいのではないでしょうか。

