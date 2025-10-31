1999年11月、名古屋市西区のアパートで当時32歳の主婦が殺害された事件で、警察は市内に住む69歳の女を殺人の容疑で逮捕しました。

【写真を見る】｢彼女が犯人だと聞いて、何でと思った｣ 名古屋・西区の主婦殺人事件で69歳女を逮捕 被害者の夫とは“高校の同級生” 容疑認める 26年前の未解決事件に進展 愛知県警

逮捕されたのは名古屋市港区に住む、安福久美子容疑者69歳です。



安福容疑者は1999年11月、名古屋市西区のアパートで、主婦の高羽奈美子さん（当時32歳）の首などを刃物で刺した殺人の疑いがもたれています。

安福容疑者は高羽さんの夫、悟さんの高校の同級生で、きのう警察に出頭。





夫はアパートの家賃を払い続けていた

現場に残された血痕とDNA型が一致したため逮捕に至りました。容疑を認めているということです。逮捕の知らせを聞いて、悟さんは…（夫の高羽悟さん 31日午後10時すぎ）「ほっとした。（安福容疑者の）連絡先も電話番号も知らないし、住んでいる所も知らない。びっくりした。彼女が犯人だと聞いて、何でと思った」

現場のアパートの部屋には事件当時、2歳の息子、航平くんもいました。



奈美子さんの夫・悟さんは、事件後に生活の拠点を別の場所に移しましたが、犯人が捕まった際に現場検証を行うため、アパートの家賃をずっと払い続けていました。

ここには家族3人で過ごした思い出と、事件の生々しい痕跡が残されています。

（夫の高羽悟さん 名古屋・西区 去年10月取材時）

「奈美子が（ここで）死んでいるのに、テレビでは明るいバラエティが。みんな平和なんだろうな。なんでウチだけこんなことになったのかと」



警察は殺害の動機などを詳しく調べています。



【画像を見る】26年前一体何が？当時の様子など