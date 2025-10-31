京セラが反落、２６年３月期業績予想を上方修正も材料出尽くし感

京セラ<6971.T>が反落している。３０日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆９０００億円から１兆９５００億円（前期比３．２％減）へ、営業利益を５５０億円から７００億円（同２．６倍）へ、純利益を７０５億円から９５０億円（同３．９倍）へ上方修正したが、目先の材料出尽くし感から売られているようだ。上期において為替レートが想定よりも円安で推移したことに加えて、米国による関税政策の影響が想定よりも軽微なものにとどまったことが要因としている。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高９９１３億８５００万円（前年同期比０．７％減）、営業利益４１９億４５００万円（同１０．７％増）、純利益５５５億４０００万円（同５３．９％増）だった。電子部品事業で情報通信関連市場や自動車市場向けにコンデンサの需要が増加したものの、米ドルに対して円高が進行し減収となったことから全体の売上高は減少したが、半導体部品有機材料事業及びキョウセラＡＶＸコンポーネンツグループの構造改革効果などで増益となった。



