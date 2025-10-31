アステラス製薬が続伸、重点戦略製品堅調で２６年３月期業績予想を上方修正

アステラス製薬<4503.T>が続伸している。３０日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆９３００億円から２兆３００億円（前期比６．２％増）へ、営業利益を１６００億円から２４００億円（同５．８倍）へ、純利益を１３００億円から１８００億円（同３．５倍）へ上方修正したことが好感されている。



上期において、主に重点戦略製品のうち、胃腺がん及び食道胃接合部腺がん治療剤ビロイや尿路上皮がん治療剤パドセブが力強い成長をみせ業績を牽引したことに加えて、前立腺がん治療剤イクスタンジも全ての地域で売り上げを伸ばし、グローバルで好調なトレンドが続いたことが要因。また、全社レベルでコスト最適化を推進する取り組みを行っていることも寄与する。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高１兆３０１億円（前年同期比１０．１％増）、営業利益１９９３億７８００万円（同２．１倍）、純利益１４７６億３５００万円（同２．０倍）だった。重点戦略商品が合計で２２０５億円を売り上げ、同４３％増と大きく伸長したことが牽引。組織再編、成熟製品の費用削減、ＩＴインフラの合理化などのコスト最適化効果も想定以上の進捗となり販管費率を改善させた。



