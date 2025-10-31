・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６０．５７ドル（＋０．０９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４０１５．９ドル（＋１５．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４８４２．８セント（＋６９．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２４．２５セント（－８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３０．２５セント（－３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０９１．２５セント（＋１１．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３００．７７（－０．０９）

