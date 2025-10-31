３０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６０．５７ドル（＋０．０９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０１５．９ドル（＋１５．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８４２．８セント（＋６９．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２４．２５セント（－８．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３０．２５セント（－３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０９１．２５セント（＋１１．００セント）
・ＣＲＢ指数
３００．７７（－０．０９）
出所：MINKABU PRESS
